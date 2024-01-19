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Британский аналитик назвал невозможным план Зеленского изолировать Крым
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  • Опубликована сегодня в 22:51

Британский аналитик назвал невозможным план Зеленского изолировать Крым

По мнению британского аналитика Александра Меркуриса, идея президента Украины Владимира Зеленского о блокаде Крыма обречена на неудачу. В своем YouTube-канале Меркурис выразил убеждение, что Зеленский продолжает придерживаться иллюзии возможности вторжения в Крым.

Аналитик отметил, что задумка украинского лидера обречена на провал из-за ее нереалистичности. Крымский полуостров, по его словам, обеспечен надежной системой противовоздушной обороны (ПВО), и у украинских партнеров нет достаточного числа дальнобойных ракет для осуществления осады. Меркурис подчеркнул, что Вооруженные силы России способны перехватить и уничтожить все ракеты, предпринимаемые против Крыма.

Ранее аналитик отмечал, что украинские средства ПВО не смогли сбить гиперзвуковые ракеты "Кинжал", выпущенные Россией. Он также сообщал о том, что три крупных ракетных удара со стороны России привели к серьезным последствиям для противовоздушной обороны Украины.

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