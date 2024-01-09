Зеленский провел беседу с президентом Румынии

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом по поводу увеличения объемов украинского экспорта. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
Зеленский подчеркнул, что ежемесячный экспорт через Румынию увеличился с двух до трех миллионов тонн. С президентом Йоханнисом была обсуждена возможность расширения пропускной способности пограничных переходов для достижения четырех миллионов тонн.
Президент Украины также отметил, что в ходе встречи была обсуждена программа подготовки украинских пилотов для использования истребителей F-16. Кроме того, они согласились начать работу над двусторонними гарантиями безопасности на основе Вильнюсской декларации G7.
Ранее комиссар по сельскому хозяйству Еврокомиссии Януш Войцеховский выразил недовольство продлением режима свободной торговли с Украиной.
2 января стало известно, что новое правительство Польши сохранит запрет на импорт зерна из Украины. Этот запрет со стороны Варшавы будет действовать до разработки новых правил транзита украинского зерна на уровне Евросоюза.
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