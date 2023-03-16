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  • Опубликована сегодня в 12:11

Аксенов: В доме, где находится квартира Зеленского, проживало немало мутных персонажей

В поселке Ливадия есть квартиры не только у президента Украины Владимира Зеленского, но и у других "мутных персонажей", рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.

Ранее Аксенов заявил, что квартира Зеленского в Ливадии рано или поздно будет передана малообеспеченным или многодетным семьям.

"В этом доме проживали достаточно много мутных персонажей, которые в данный момент находятся на территории Украины. В настоящее время мы отбираем эти квартиры, но это не первостепенная задача", — отметил Аксенов, передает РИА "Новости".

В 2019 году Елена Зеленская купила недвижимость в поселке Ливадия в Ялтинском регионе на Южном берегу Крыма. Отмечалось, что после покупки семейная пара оплатила все обязательные налоги и сборы, а квартира была официально задекларирована Владимиром Зеленским во время президентской кампании на Украине.

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