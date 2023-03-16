В поселке Ливадия есть квартиры не только у президента Украины Владимира Зеленского, но и у других "мутных персонажей", рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.
Ранее Аксенов заявил, что квартира Зеленского в Ливадии рано или поздно будет передана малообеспеченным или многодетным семьям.
"В этом доме проживали достаточно много мутных персонажей, которые в данный момент находятся на территории Украины. В настоящее время мы отбираем эти квартиры, но это не первостепенная задача", — отметил Аксенов, передает РИА "Новости".
В 2019 году Елена Зеленская купила недвижимость в поселке Ливадия в Ялтинском регионе на Южном берегу Крыма. Отмечалось, что после покупки семейная пара оплатила все обязательные налоги и сборы, а квартира была официально задекларирована Владимиром Зеленским во время президентской кампании на Украине.
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