Google начал маркировать официальные правительственные приложения специальным знаком, как сообщает 9to5Google.
Для идентификации официальных приложений теперь достаточно заметить подпись "Government" или "Государственное учреждение" в описании приложения в Google Play, рядом с информацией о загрузках и пользовательских оценках.
В описании также указывается, что приложение ассоциируется с государственным учреждением.
Это новшество уже введено в таких странах, как Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Канада, Мексика, США, Франция, Южная Корея и Япония.
Фото:commons.wikimedia.org/Valentyna Sagan(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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