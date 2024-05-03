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Тим Кук: ИИ будет работать на iPhone лучше, чем у других
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  • Гапоненко Артём Дмитриевич
  • Опубликована сегодня в 13:48

Тим Кук: ИИ будет работать на iPhone лучше, чем у других

Недавно состоялась виртуальная встреча с инвесторами, на которой руководство Apple, включая главу компании Тима Кука, обсудило финансовые результаты за второй квартал 2024 года.

В ходе встречи Кук выразил уверенность в том, что технологии на основе искусственного интеллекта дадут Apple конкурентное преимущество.

Он подчеркнул, что компания продолжает инвестировать в развитие генеративных алгоритмов, и на предстоящей ежегодной конференции WWDC 2024 планируется представить новинки.

Тим Кук отметил, что несмотря на сложности, компания оптимистично смотрит на свои возможности в сфере генеративного ИИ. Он упомянул, что Apple уже скоро представит инновации, которые укрепят её позиции на рынке.

Фото:flickr.com/Kārlis Dambrāns(Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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