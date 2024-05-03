Недавно состоялась виртуальная встреча с инвесторами, на которой руководство Apple, включая главу компании Тима Кука, обсудило финансовые результаты за второй квартал 2024 года.

В ходе встречи Кук выразил уверенность в том, что технологии на основе искусственного интеллекта дадут Apple конкурентное преимущество.

Он подчеркнул, что компания продолжает инвестировать в развитие генеративных алгоритмов, и на предстоящей ежегодной конференции WWDC 2024 планируется представить новинки.

Тим Кук отметил, что несмотря на сложности, компания оптимистично смотрит на свои возможности в сфере генеративного ИИ. Он упомянул, что Apple уже скоро представит инновации, которые укрепят её позиции на рынке.

Фото:flickr.com/Kārlis Dambrāns(Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)