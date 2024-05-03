Житель Дагестана Ибрагим-Паша Садыков - ветеран Великой Отечественной войны, имеющий множество наград. Теперь он удостоен звания Героя России. Указ об этом подписал президент нашей страны, о чём сообщил в своём официальном Telegram-канале глава Республики Дагестан Сергей Меликов. Именно он ходатайствовал о награждении престарелого ветерана.

Ибрагим-Паша Садыков — Герой России! Мне только что позвонили и сообщили, что наше ходатайство удовлетворено. Указ уже подписал президент.

Подписание указа о награждении Ибрагим-Паши Садыкова состоялось накануне очередной годовщины Великой Победы — 9 мая. Кроме того, недавно ветерану исполнилось 100 лет.

Поздравляю нашего дорогого ветерана с заслуженной наградой! Спасибо за Победу! А Владимиру Владимировичу Путину — огромная благодарность от всех дагестанцев за такое решение!

Сергей Меликов отзывается о героическом старике как об очень жизнерадостном, отзывчивом и интересном человеке. Он отметил, что Ибрагим-Паша Садыков является примером для наших бойцов, которые сейчас продолжают его дело на фронтах СВО.

Фото: Telegram-канал главы Республики Дагестан