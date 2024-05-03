В Москве студента Высшей школы экономики арестовали и оштрафовали за пропаганду ЛГБТ* (признано в РФ экстремистским движением и запрещено).
Парень просидит за решеткой 15 суток и выплатит штраф 50 000 рублей.
Тверской суд наказал студента Данилу Морозова за его пост в соцсетях. Дело в том, что публикация была с символикой ЛГБТ*, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
"Постановлением Тверского районного суда Москвы Морозов Данил Андреевич признан виновным в совершении правонарушения", — проинформировали в суде.
* — признано в РФ экстремистским движением и запрещено.
Фото: commons.wikimedia.org/JamesSmith.HSE ( Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).
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