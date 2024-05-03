В Москве студента Высшей школы экономики арестовали и оштрафовали за пропаганду ЛГБТ* (признано в РФ экстремистским движением и запрещено).

Парень просидит за решеткой 15 суток и выплатит штраф 50 000 рублей.

Тверской суд наказал студента Данилу Морозова за его пост в соцсетях. Дело в том, что публикация была с символикой ЛГБТ*, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

"Постановлением Тверского районного суда Москвы Морозов Данил Андреевич признан виновным в совершении правонарушения", — проинформировали в суде.

* — признано в РФ экстремистским движением и запрещено.

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