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  • Опубликована сегодня в 9:02

Зеленский не собирается атаковать Россию западным оружием

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не собирается применять западное дальнобойное оружие для ударов по территории России.

"Я много раз говорил, нас не интересует российская земля", — сказал Зеленский в интервью CNN в ответ на соответствующий вопрос, передает РИА "Новости".

Он еще раз сказал подчеркнул, что Киев не считает возможным переговоры с руководством России. "Я думаю, сегодня у нас нет каких-то обстоятельств, чтобы говорить с президентом РФ. У нас нет уверенности в нем, он не держит слово", — заявил Зеленский.

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