Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не собирается применять западное дальнобойное оружие для ударов по территории России.
"Я много раз говорил, нас не интересует российская земля", — сказал Зеленский в интервью CNN в ответ на соответствующий вопрос, передает РИА "Новости".
Он еще раз сказал подчеркнул, что Киев не считает возможным переговоры с руководством России. "Я думаю, сегодня у нас нет каких-то обстоятельств, чтобы говорить с президентом РФ. У нас нет уверенности в нем, он не держит слово", — заявил Зеленский.
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