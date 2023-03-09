Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не собирается применять западное дальнобойное оружие для ударов по территории России.

"Я много раз говорил, нас не интересует российская земля", — сказал Зеленский в интервью CNN в ответ на соответствующий вопрос, передает РИА "Новости".

Он еще раз сказал подчеркнул, что Киев не считает возможным переговоры с руководством России. "Я думаю, сегодня у нас нет каких-то обстоятельств, чтобы говорить с президентом РФ. У нас нет уверенности в нем, он не держит слово", — заявил Зеленский.