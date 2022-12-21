"Жду Вас у Бахмута. А Вы хвостом вильнули и в США": Пригожин обратился к улетевшему в Вашингтон Зеленскому

Российский бизнесмен Евгений Пригожин обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, который неожиданно покинул Бахмут и отправился в США.

Предприниматель посетил город в рамках командировки. Незадолго до визита Пригожина, в Бахмуте побывал Владимир Зеленский. Однако надолго в городе украинский президент не задержался.

"Сижу, жду Вас у Бахмута. А Вы хвостом вильнули и в США", — передает слова бизнесмена пресс-служба компании "Конкорд".

Евгений Пригожин добавил, что является патриотом своей страны и ни разу не покинул Россию с февраля текущего года.

"Ну что же, мчусь в США. Скажите Джозефу, чтобы встречал", — добавил Евгений Пригожин.

Ранее предприниматель записал Владимиру Зеленскому видеообращение, на котором предложил украинскому президенту встретиться в Бахмуте.