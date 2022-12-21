"Жду Вас у Бахмута. А Вы хвостом вильнули и в США": Пригожин обратился к улетевшему в Вашингтон Зеленскому

Российский бизнесмен Евгений Пригожин обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, который неожиданно покинул Бахмут и отправился в США.
Предприниматель посетил город в рамках командировки. Незадолго до визита Пригожина, в Бахмуте побывал Владимир Зеленский. Однако надолго в городе украинский президент не задержался.
"Сижу, жду Вас у Бахмута. А Вы хвостом вильнули и в США", — передает слова бизнесмена пресс-служба компании "Конкорд".
Евгений Пригожин добавил, что является патриотом своей страны и ни разу не покинул Россию с февраля текущего года.
"Ну что же, мчусь в США. Скажите Джозефу, чтобы встречал", — добавил Евгений Пригожин.
Ранее предприниматель записал Владимиру Зеленскому видеообращение, на котором предложил украинскому президенту встретиться в Бахмуте.
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