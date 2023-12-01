В свете неудач украинской армии на фронте бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор предполагает, что президент Украины Владимир Зеленский может попытаться покинуть страну, сообщает "Российская газета".

Макгрегор утверждает, что США не готовы признать свои ошибки в оценке ситуации в Украине и теперь стараются свалить ответственность на Зеленского. Эксперт высказал уверенность в том, что Зеленский может решить улететь, особенно если ему удастся выжить.

В контексте этой ситуации супруга президента Елена Зеленская признала, что не поддерживает переизбрание своего мужа на будущих выборах, не уточняя, чем они займутся после его ухода с поста президента.