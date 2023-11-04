Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявления главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного о тупике в противостоянии с Россией, сообщает "Российская газета" со ссылкой на издание "Страна.ua".
Украинский лидер, как отмечается в статье, выразил несогласие с оценкой Залужного текущей ситуации.
Согласно Зеленскому, важной проблемой в настоящее время является контроль над воздушным пространством, который удерживается российской армией.
Напомним, главнокомандующий ВСУ Залужный заявил, что украинская армия вероятно не сможет добиться "глубокого и впечатляющего" прорыва. По его мнению, спасти ситуацию может только резкое технологическое усовершенствование, сравнимое с изобретением пороха.
В свою очередь, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что с начала июня ВСУ понесли потери в численности более 90 тысяч военных, включая раненых, но так и не достигли поставленных целей.
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