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Зеленский может посетить Израиль на следующей неделе
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  • Опубликована сегодня в 21:47

Зеленский может посетить Израиль на следующей неделе

Президент Украины Владимир Зеленский может посетить Израиль на следующей неделе, сообщает ТАСС со ссылкой на израильский телеканал "12-й канал".

Дипломатические источники сообщают о контактах между Израилем и Украиной на высоком уровне, связанных с возможным визитом Зеленского. На данный момент подробности переговоров не раскрываются, но, согласно информации "12-го канала", приезд украинского президента ожидается в понедельник или вторник, 6 или 7 ноября.

Планируется, что во время визита Зеленский встретится с высшими политическими представителями Израиля, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Стоит отметить, что недавно Владимир Зеленский выразил желание посетить Израиль в знак солидарности с еврейским государством в свете недавних напряженных событий в палестино-израильском конфликте. Однако в тот момент власти Израиля заявили, что считают такой визит неактуальным.

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