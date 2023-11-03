Президент Украины Владимир Зеленский может посетить Израиль на следующей неделе, сообщает ТАСС со ссылкой на израильский телеканал "12-й канал".
Дипломатические источники сообщают о контактах между Израилем и Украиной на высоком уровне, связанных с возможным визитом Зеленского. На данный момент подробности переговоров не раскрываются, но, согласно информации "12-го канала", приезд украинского президента ожидается в понедельник или вторник, 6 или 7 ноября.
Планируется, что во время визита Зеленский встретится с высшими политическими представителями Израиля, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
Стоит отметить, что недавно Владимир Зеленский выразил желание посетить Израиль в знак солидарности с еврейским государством в свете недавних напряженных событий в палестино-израильском конфликте. Однако в тот момент власти Израиля заявили, что считают такой визит неактуальным.
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