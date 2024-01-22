Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что Соединенные Штаты приступили к формированию на Украине "колониальной администрации"

По словам Нарышкина, которые приводит пресс-бюро СВР, Вашингтон нацелен на усиление вассальной зависимости Украины от США.

"Американские советники уже представлены во всех ключевых украин¬ских государственных ведомствах. Но Белому дому этого мало. В рамках линии на тотальную вассализацию Украины Со¬единенные Штаты перешли к формированию в этой стране по сути колониальной администрации", — заявил директор СВР.

Согласно данным, поступающим в российские разведывательные структуры, в ходе визита в США в конце 2023 года президент Украины Владимир Зеленский получил "настоятельные рекомендации" по подбору сотрудников для работы в органах власти. В частности, пост премьер-министра может занять Оксана Маркарова, получившее высшее образование в Соединенных Штатах и в данный момент занимающая должность посла Украины в США. Должность министра финансов прочат выпускнику Гарварда Александру Каве, а министерство экономики должен возглавить Тарас Качка, окончивший Национальный институт госуправления в Польше.

Параллельно американские консультанты киевских властей потребовали "зачистить" министерства и ведомства Украины от лиц, не вызывающих доверия у Вашингтона. По информации СВР, в "черный список" попали десятки высокопоставленных чиновников. Исполнение "рекомендаций" США будет обеспечиваться "коррупционным досье", собранным на украинского президента.

"Зеленский сознает, что имеющийся у американцев компромат способен уничтожить его как президента. В этих условиях он будет и дальше плясать под дудку своих хозяев", — заключает бюро СВР.

В ходе визита Зеленского в США в декабре прошлого года украинского президента пригласили на закрытую встречу с членами конгресса. Этот визит, по планам действующей американской администрации, должен был сгладить противоречия между демократами и республиканцами по оказанию Киеву дальнейшей военной помощи. Но переговоры не привели к ожидаемому результату — согласовать выделение очередного многомиллиардного пакета по-прежнему не удается.