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  • Опубликована сегодня в 6:48

Елена Зеленская своим визитом в Давос взбесила простых американцев

Подписчики Breitbart раскритиковали Елену Зеленскую на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где она попросила правительства западных стран предоставить Киеву еще больше оружия и экономически ослабить Россию.

"Она ездит по всему миру и умоляет, чтобы хоть кто-нибудь тоже повоевал в их конфликте. Поезжай домой! ", — написал Doe Eyed.

"Зеленской просто нужно больше денег на ее парижский шоппинг. Украина — не что иное, как автомат для отмывания денег, работающий на Байдена и Клинтон", — заметил Azchick.

"Другими словами, вы должны оказать еще больше поддержки Зеленскому и мне. Демократам и так называемым республиканцам нужно отмыть через нас еще больше денег" — повторил мысль Norma McManus.

Ранее читатели британского издания Daily Mail задались вопросом, на какие деньги Елена Зеленская приехала в Швейцарию и назвали настоящую причину ее визита в Давос.

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