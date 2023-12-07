Недостаток оздоровительной инфраструктуры: ВУЗы России готовы принять всего 30% студентов

Замминистра науки и высшего образования России, Ольга Петрова, сообщила о том, что всего 30% высших учебных заведений обладают необходимой инфраструктурой для оздоровительного отдыха студентов.
Из них лишь 138 университетов предоставляют возможность оздоровления летом, а 139 — круглогодично.
Заметными остаются проблемы с устаревшей инфраструктурой, однако в 2023 году количество вузов, вкладывающих средства в эту область, выросло.
Общий объем инвестиций в оздоровительную инфраструктуру составил почти 1 млрд рублей, и прогнозируется, что в этом году на университетских базах смогут отдохнуть около 114 тыс. человек.
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