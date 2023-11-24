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  • Опубликована сегодня в 1:23

В Москве "заяц" напал на контролёра в электробусе

В Москве возбуждено уголовное дело в связи с нападением на контролера электробуса, сообщают "Аргументы и Факты".

По информации из Telegram-канала Следственного комитета по столице, 23-летний мужчина пытался пройти в электробус без билета, что привлекло внимание сотрудника ГКУ «Организатор перевозок». Между сотрудником и безбилетником возник конфликт, в ходе которого пассажир оскорбил и нанес удар контролеру.

На данный момент мужчина задержан, с ним проводятся следственные мероприятия. Следует отметить, что он полностью признал свою вину и выразил раскаяние за произошедшее.

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