В Москве "заяц" напал на контролёра в электробусе

В Москве возбуждено уголовное дело в связи с нападением на контролера электробуса, сообщают "Аргументы и Факты".
По информации из Telegram-канала Следственного комитета по столице, 23-летний мужчина пытался пройти в электробус без билета, что привлекло внимание сотрудника ГКУ «Организатор перевозок». Между сотрудником и безбилетником возник конфликт, в ходе которого пассажир оскорбил и нанес удар контролеру.
На данный момент мужчина задержан, с ним проводятся следственные мероприятия. Следует отметить, что он полностью признал свою вину и выразил раскаяние за произошедшее.
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