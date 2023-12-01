Генеральный директор предприятия "Белгородский цемент" Андросов Э. В. был задержан в Белгороде после попытки передачи взятки в размере 500 тыс. рублей сотрудникам Росприроднадзора, сообщает ТАСС.

Задержание произведено УФСБ России по Белгородской области совместно с региональным Следственным управлением СК РФ. В отношении Андросова Э. В. возбуждено уголовное дело по статье 291 Уголовного кодекса РФ (дача взятки).

Предшествующие многочисленные жалобы жителей Белгорода на нарушения экологического законодательства со стороны цементного завода стали поводом для проведения совместной проверки УФСБ, правительства Белгородской области, прокуратуры и Росприроднадзора.

В ходе проверки было выявлено 29 нарушений. С целью избежать административной ответственности и снизить сумму штрафов, Андросов предпринял попытку передачи взятки должностным лицам Росприроднадзора, что привело к его задержанию сотрудниками УФСБ.