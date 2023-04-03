Психиатр рассказал о появлении зависимостей у людей

Количество различных зависимостей увеличивается каждый день. Об этом рассказал врач психиатрического отделения института мозга человека РАН Вадим Гагин.

По его словам, согласно международной классификации болезней, список зависимостей постоянно пополняется. Гагин добавил, что зависимость может возникать от условно полезных вещей, таких как работа или спорт. Чем больше у человека интересов, тем больше вариантов для развития зависимости.

Психиатр отметил, что аддикция не всегда является способом борьбы со стрессом или тревогой. Некоторые люди могут быть предрасположены к формированию зависимостей.

Он также указал, что некоторые люди могут переходить от одного вида зависимости к другому, если они хотят избавиться от чего-то определенного. Например, если человек хочет бросить курить, он может сильно увлечься спортом. Однако, большинство подобных зависимостей могут быть вылечены с помощью психотерапии.

Аддикция — это состояние, когда человек становится физически или психологически зависимым от определенного вещества, поведения или действия. Аддикция может возникнуть из-за употребления наркотиков, алкоголя, табака, игр на деньги, азартных игр, еды, интернета и других веществ и действий, которые вызывают чувство удовлетворения и временного облегчения стресса или боли.