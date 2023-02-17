Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 17.02.2023 : 74,7638
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 17.02.2023 : 79,9764
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 7:00

Япония сокращает зависимость от российских энергоносителей

Япония в 2022 году сократила закупки российской нефти на 90%. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

По его словам, Япония следует курсу на сокращение зависимости от российских энергоносителей, включая нефть и уголь. Объемы закупок нефти из России во второй половине 2022 года сократились примерно на 90% по сравнению с тем же периодом позапрошлого года, угля — примерно на 60%.

"Япония продолжит делать все необходимое для сохранения собственной энергетической безопасности в тесном сотрудничестве со странами G7", — отметил Мацуно.

Мир

КНДР пообещала ответить на военные учения Кореи и США

Ранее Южная Корея и США договорились увеличить темпы и масштабы совместных военных учений и обмена разведданными.

Читать полностью

Марочко: Киев усиливает оборону позиций в Славянске и красном Лимане

Отмечается прибытие подразделений, которые ранее дислоцировались на Херсонском направлении и в Харькове.

Читать полностью

Общество

Госдума: хотим защитить русский язык от иностранных слов

Во втором и третьем чтениях нижняя палата Федерального Собрания приняла закон о регулировании употребляемых заимствований

Читать полностью
В Смольном не смогли обеспечить престиж профессии дворника

В Смольном не смогли обеспечить престиж профессии дворника

Объявленная Смольным реформа ЖКХ не повлияла на престиж профессии дворника.

Читать полностью

Новости