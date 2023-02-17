Япония сокращает зависимость от российских энергоносителей

Япония в 2022 году сократила закупки российской нефти на 90%. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

По его словам, Япония следует курсу на сокращение зависимости от российских энергоносителей, включая нефть и уголь. Объемы закупок нефти из России во второй половине 2022 года сократились примерно на 90% по сравнению с тем же периодом позапрошлого года, угля — примерно на 60%.