Япония сокращает зависимость от российских энергоносителей

Япония в 2022 году сократила закупки российской нефти на 90%. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.
По его словам, Япония следует курсу на сокращение зависимости от российских энергоносителей, включая нефть и уголь. Объемы закупок нефти из России во второй половине 2022 года сократились примерно на 90% по сравнению с тем же периодом позапрошлого года, угля — примерно на 60%.
"Япония продолжит делать все необходимое для сохранения собственной энергетической безопасности в тесном сотрудничестве со странами G7", — отметил Мацуно.
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