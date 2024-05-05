Австралийское тюнинг-ателье Tinman Fabrications преобразило внедорожник Toyota FJ Cruiser в пикап. Для этого тюнеры распилили кузов автомобиля, увеличили колесную базу до трех метров, добавив вставку в раму.

Они использовали алюминиевую платформу от Toyota Hilux и заднюю стенку кабины от Nissan Patrol. В пикапе сохранены оригинальный 4,0-литровый бензиновый двигатель, пятиступенчатая автоматическая коробка передач и система полного привода. Отличия от базовой модели включают "грязевые" шины и рессорную заднюю подвеску, сообщает Газета.Ру.

Фото: commons.wikimedia.org/Alexander-93 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)