Для ухода за кожей важно выбрать настоящего профессионала, так как рынок полон недобросовестных исполнителей, заинтересованных лишь в быстрой прибыли. Дерматолог и кандидат медицинских наук Кристина Евдошенко рассказала, какие признаки должны насторожить при выборе косметолога, сообщает Вечерняя Москва.

Неподходящие условия работы: отсутствие профессионально оборудованного кабинета, работа в подвальном помещении или на дому свидетельствуют о низком уровне квалификации косметолога.

Слишком низкие цены: высококачественные услуги стоят дорого из-за использования качественных материалов и дорогостоящего обучения специалистов. Заниженные цены должны вызывать сомнения.

Частые акции и скидки: настоящий профессионал не будет часто предлагать значительные скидки, так как это может быть признаком использования некачественных материалов или устаревших препаратов.

Игнорирование истории болезни: косметолог, который не интересуется вашей историей аллергий или предыдущими процедурами, рискует вашим здоровьем.

Навязывание комплексных процедур: непрофессионалы часто предлагают выполнить несколько процедур за одно посещение, что может быть не только неэффективно, но и опасно.

Отсутствие лицензий и сертификатов: лицензия на препараты и медицинское образование — обязательные условия для добросовестной практики.

Важно помнить, что качество услуг напрямую зависит от профессионализма и подхода специалиста.

Фото: flickr. com/Hotel Costa Calero — Talaso & Spa (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)