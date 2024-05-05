Для ухода за кожей важно выбрать настоящего профессионала, так как рынок полон недобросовестных исполнителей, заинтересованных лишь в быстрой прибыли. Дерматолог и кандидат медицинских наук Кристина Евдошенко рассказала, какие признаки должны насторожить при выборе косметолога, сообщает Вечерняя Москва.
Неподходящие условия работы: отсутствие профессионально оборудованного кабинета, работа в подвальном помещении или на дому свидетельствуют о низком уровне квалификации косметолога.
Слишком низкие цены: высококачественные услуги стоят дорого из-за использования качественных материалов и дорогостоящего обучения специалистов. Заниженные цены должны вызывать сомнения.
Частые акции и скидки: настоящий профессионал не будет часто предлагать значительные скидки, так как это может быть признаком использования некачественных материалов или устаревших препаратов.
Игнорирование истории болезни: косметолог, который не интересуется вашей историей аллергий или предыдущими процедурами, рискует вашим здоровьем.
Навязывание комплексных процедур: непрофессионалы часто предлагают выполнить несколько процедур за одно посещение, что может быть не только неэффективно, но и опасно.
Отсутствие лицензий и сертификатов: лицензия на препараты и медицинское образование — обязательные условия для добросовестной практики.
Важно помнить, что качество услуг напрямую зависит от профессионализма и подхода специалиста.
Фото: flickr. com/Hotel Costa Calero — Talaso & Spa (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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