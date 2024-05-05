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Врач Мирзонов: с момента присасывания клеща на профилактику иммуноглобулином есть всего 96 часов
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 21:09

Врач Мирзонов: с момента присасывания клеща на профилактику иммуноглобулином есть всего 96 часов

В случае укуса клеща необходимо как можно быстрее обратиться за медицинской помощью, поскольку клещи могут передавать такие заболевания, как клещевой энцефалит и болезнь Лайма. Эти заболевания представляют серьезную угрозу для центральной нервной системы и могут привести к тяжелым последствиям.

При присасывании клеща для профилактики возможных инфекций иммуноглобулином есть 96 часов.

Клещевой энцефалит вызывает симптомы от легких гриппоподобных до серьезных неврологических осложнений, включая воспаление мозга, лихорадку, головные боли и судороги. Болезнь Лайма проявляется постепенно и может привести к долгосрочным осложнениям, включая суставные и сердечные проблемы, если не лечиться. Ранняя диагностика и лечение крайне важны для предотвращения серьезных последствий этих заболеваний, сообщает МедикФорум.

Фото: commons.wikimedia.org/Anatoly Mikhaltsov (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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