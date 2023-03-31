Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что затор из автомобилей, образовавшийся из-за снегопада, сократился с 60 до 39 километров. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Глава региона отметил, что было развернуто восемь мобильных пунктов обогрева и питания, а также семь пунктов временного размещения для детей. Также были эвакуированы 20 человек.
Сотрудники спасательных служб провели четыре технологических разрыва в осевом барьерном ограждении. Была организована доставка продовольствия. В ликвидации ЧС задействованы 181 человек и 111 единиц техники.
Глава Госсовета Крыма: попытка ВСУ прорваться к Азовскому морю закончится катастрофой для Киева
Никакого перемирия с действующим на Украине режимом
Экс-глава Генштаба Чехии: танки Leopard не являются «чудо-оружием»
Технику успешно уничтожали даже террористы в Сирии и Турции
Жена Валерия Меладзе выступит на корпоративе за 850 тыс. рублей
Певица также нужна мясная и рыбная нарезки
В Петербурге выделили дополнительные 3,4 млрд рублей на покупку льготных лекарств
Уже выделено 22,1 млрд рублей, что превышает прошлогодний показатель