Облака плазмы протоны и электроны, вызванные новой мощной вспышкой на Солнце, могут попасть в Землю, сообщил NewsInfo.Ru астрофизик, доцент кафедры общей и теоретической физики Челябинского государственного университета Сергей Замоздра.
Ранее в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики сообщили о вспышке на Солнце с самым высоким уровнем Х. По данным учёных, последний раз всплеск такой силы, с уровнем X6.3, произошёл 22 февраля.
Замоздра пояснил, что при вспышках на Солнце повышается количество ионов в верхних слоях атмосферы, что может вызывать электрические заряды и риск повреждения на космических аппаратах.
"Электростатика — вредная штука… Спутники летают вокруг Земли, и у них так называемый фотоэффект работает. Излучение выбивает электроны — заряжается космический аппарат. Могут какие-то разряды происходить и прочее. Вот это первая проблема", — отметил он.
Второй проблемой, по словам эксперта, является то, что при вспышке выбрасываются облака плазмы, протоны и электроны, которые могут попасть в Землю.
"Если они попадут на нужную магнитную линию, они попадут в Землю, то есть в магнитный щит Земли. И тогда возможны магнитные бури", — рассказал Замоздра.
Эксперт отметил, что солнечные вспышки действует на спутники, но не всегда вызывают магнитные бури. Если буря всё же произойдёт, она может повлиять на метеочувствительных людей.
"Когда магнитное поле меняется, то оно и на сердце может действовать, и на мозг", — подытожил он.
Фото: Flickr/Центр космических полетов имени Годдарда НАСА (Creative Commons Attribution 2.0 Generic).
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