Заседание Высшего госсовета Союзного государства пройдёт в Большом Кремлёвском дворце

В четверг, 6 апреля, состоится заседание Высшего государственного совета Союзного государства. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что местом проведения станет Большой Кремлёвский дворец.

"Сегодня в час или чуть позже... запланировано заседание Высшего государственного совета Союзного государства, которое пройдёт в Большом Кремлёвском дворце. После этого пройдёт рабочий обед для членов Высшего государственного совета"