Заседание Высшего госсовета Союзного государства пройдёт в Большом Кремлёвском дворце

В четверг, 6 апреля, состоится заседание Высшего государственного совета Союзного государства. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что местом проведения станет Большой Кремлёвский дворец.
"Сегодня в час или чуть позже... запланировано заседание Высшего государственного совета Союзного государства, которое пройдёт в Большом Кремлёвском дворце. После этого пройдёт рабочий обед для членов Высшего государственного совета"
Напомним, что днем ранее, 5 апреля, президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Россию, чтобы участвовать в политической встрече.
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