Повышение заплат петербургским чиновникам на 8% в Смольном объяснили "волей правительства города"

Заработная плата городских чиновников будет увеличена на 8%, об этом заявил представитель губернатора Александра Беглова в Заксобрании Санкт-Петербурга Константин Сухенко.
По его словам, бюджет Северной столицы позволяет провести подобное повышение зарплаты для госслужащих, к тому же на это есть и "воля правительства города".
"У нас нет тех рисков, которые были обусловлены ковидом и его последствиями. Я понимаю, что вы имеете в виду риски, связанные с общеполитической ситуацией. Но, тем не менее, пока бюджет позволяет и есть воля правительства города, [можно] улучшать оплату труда госслужащих", — отметил Сухенко.
Ранее петербургские издания сообщали, что повышение заработной платы городским чиновникам стало возможным в том числе благодаря снижению финансирования социальных нужд Петербурга на 7% — 14%.
В опубликованном проекте городского бюджета на 2023 год сказано, что оклад губернатора Петербурга возрастет до 99 тысяч рублей, а расходы на содержание администрации Беглова будут увеличены на 840 млн рублей или на 17,3%.
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