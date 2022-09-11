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Мундеп Фаттуш призвала чиновников Петербурга не дразнить горожан средней зарплатой в 103 тысячи рублей
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  • Опубликована сегодня в 15:22

Мундеп Фаттуш призвала чиновников Петербурга не дразнить горожан средней зарплатой в 103 тысячи рублей

По словам петербургских чиновников, уровень номинальной средней зарплаты в городе достигнет 103,6 тысячи рублей к 2025 году. На сегодняшний день этот показатель якобы составляет более 80 тысяч рублей. Однако реальные доходы петербуржцев гораздо ниже, и Смольному не стоит пытаться ввести людей в заблуждение, считает депутат муниципального образования "Гавань" Ольга Фаттуш.

"Я не знаю, где они взяли такие цифры. Что они, всех топ-менеджеров сложили? Теперь топ-менеджеров больше, чем людей с рабочими специальностями? Как они это делят? Среди кого? Бизнесменов? Люди же не идиоты, люди сами умеют считать. Нельзя же так " гнать " людям, когда-нибудь они устанут совсем", - заявила мундеп в беседе с изданием "Новый день".

По мнению экспертов, заявления чиновников о высоких средних зарплатах — это всего лишь попытка прикрыть неудачную стратегию экономического развития. В действительности же темпы ежегодного увеличения доходов петербуржцев крайне низкие — по последним данным, около 4% в год. Причем расходы жителей Петербурга более чем на 27% превышают московский показатель, сообщили ранее аналитики Numbeo.

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