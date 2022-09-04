Петербуржцы не поверили заявлениям чиновников о росте средних зарплат к 2025 году

Сообщение о том, что номинальная средняя зарплата в Петербурге вырастет до 103,6 тысяч рублей к 2025 году, вызвало широкий общественный резонанс. По мнению горожан, реальные цифры в 2-3 раза ниже заявленной чиновниками Смольного суммы. И если подобный показатель и будет достигнут, то только благодаря повышению доходов чиновников.
При этом петербуржцы подчеркнули, что подобные заявления больше похожи на "глумление" над горожанами, зарабатывающими гораздо меньше. Причем происходит это из-за чувства безнаказанности представителей городской власти. Горожане также подметили, что зарплаты в последнее время выросли только у губернатора Петербурга Александра Беглова и его окружения.
Напомним, на совещании правительства 2 сентября врио главы Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексей Зырянов сообщил, что номинальная средняя зарплата в Северной столице выросла до 81,3 тысячи рублей. При этом к 2025 году показатель номинальных средних зарплат вырастет еще значительнее — до 103,6 тысяч рублей.
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