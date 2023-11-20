Аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza определила наиболее прибыльные специальности. На первом месте ожидаемо оказались нефтяники и газовики, на пятник им наступают топ-менеджеры, управленцы и программисты.

В первых двух случаях средняя зарплата приравнивается к 176 тысячам рублей. Финансисты и страховщики отстают ненамного - 155 тысяч рублей. Замыкают список финалистов представители авиационной отрасли: их доход составил чуть больше 150 тысяч.

Намного меньше повезло работникам сельского хозяйства, сферы услуг и легкой промышленности. Наиболее низкий средний доход заявлен в виде суммы в 33,5 тысяч рублей.