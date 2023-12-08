Профессор Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Галина Дехтярь высказала свою точку зрения относительно уровня заработной платы, необходимой для достойного существования граждан в России.

По мнению Дехтярь, с учетом инфляции зарплата россиян должна превышать 50 тысяч рублей, однако многие граждане страны не получают подобные доходы, сообщает Pravda.Ru.

Экономист подчеркнула, что при определении "нормальной" заработной платы необходимо учесть различные расходы, такие как услуги ЖКХ, транспортные расходы и здравоохранение, которое часто требует дополнительных затрат. Она отметила, что уровень доходов в различных регионах страны существенно различается, и зарплата жителей провинциальных городов и областей значительно меньше, чем в столицах.

Таким образом, Дехтярь оценила предложение депутата Госдумы Николая Арефьева, который высказал мнение о необходимости установления заработной платы не менее 100 тысяч рублей в месяц для достойного существования россиян, при этом доход семьи не должен быть ниже 200 тысяч рублей.