Средняя зарплата в России в первом квартале 2023 года составила 53 тыс. рублей. Об этом говорят данные отчета, приведенного "Авито".
По данным аналитиков, средняя зарплата выросла на 24,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самые высокие показатели средней зарплаты отмечены в Москве (65 544 рублей), Санкт-Петербурге (57 655 рублей) и Самаре (54 651 рубль).
Евросоюз планирует ввести 11-й пакет санкций в отношении России
Ограничения могут быть распространены на Турцию, Казахстан и арабские государства, в рамках механизма предотвращения обхода уже существующих санкций.
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