Средняя зарплата в России в первом квартале 2023 года составила 53 тыс. рублей. Об этом говорят данные отчета, приведенного "Авито".

По данным аналитиков, средняя зарплата выросла на 24,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самые высокие показатели средней зарплаты отмечены в Москве (65 544 рублей), Санкт-Петербурге (57 655 рублей) и Самаре (54 651 рубль).