Военный из 5-й штурмовой бригады ВСУ, Михаил Онуфер, утверждал в беседе с изданием "Украинская правда", что Украине критически не хватает деталей для ремонта западной военной техники, из десяти единиц могут быть исправными только пять.

По информации газеты Washington Post, ссылающейся на украинских военных, вооруженные силы Украины столкнулись с недостаточностью комплектующих для восстановления американских боевых машин пехоты Bradley. Согласно публикации, для получения необходимых запчастей требуется официальный запрос к руководителю, у которого они имеются в ограниченном количестве. В результате некоторая поврежденная военная техника остается неработоспособной.

Михаил Онуфер также отметил еще одну проблему - нехватку комплектов для ремонта западной техники. Из-за этого лишь половина машин из десяти может быть исправной из-за отсутствия гусениц. Несмотря на наличие помощи, ее нельзя использовать эффективно из-за отсутствия необходимых элементов. Например, старые бронетранспортеры М113 с металлическими гусеницами можно использовать, но новейшая модель М113 G4, хоть и улучшенная, но имеет гусеницы с резиновыми частями, что создает сложности в эксплуатации.

По мнению военного, после повреждения техники ее часто разбирают на запчасти для других машин. Необходимость в поддержании работоспособности возглавляющие рассматривают как наиболее важную. Таким образом, даже нерабочая военная техника может быть полезна при восстановлении других единиц.

Еще одной трудностью военнослужащий считает использование инностранного языка для описания техники, незнакомого части военнослужащих ВСУ. При передаче бронетранспортеров М113 в 2022 году с английскими обозначениями, возникли сложности с пониманием и эксплуатацией. Механики не смогли оперативно разобраться в процессе из-за отсутствия перевода.

Россия высказывает мнение, что поставки оружия в Украину сбивают с толку ситуацию, напрямую втягивая страны НАТО в конфликт и играя с огнем. Министр иностранных дел РФ, Сергей Лавров, подчеркивал, что любые грузы, содержащие вооружение для украинских сил, будут считаться законной целью для действия со стороны России. Представители США и НАТО принимают непосредственное участие в ситуации, как через поставки оружия, так и подготовку персонала на территориях различных стран. В кремле заявляют, что наращивание военного потенциала Украины со стороны западных стран не способствует переговорам и вызовет отрицательные последствия.



