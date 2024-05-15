Аналитики определили, что стоимость владения премиальным китайским внедорожником Tank 500 в России составляет примерно 925,7 тыс. руб. в год, с общими расходами 4,63 млн руб. за пять лет.
Эти расходы включают все аспекты владения автомобилем, такие как страховка, обслуживание, ремонт, топливо и налоги, при среднем годовом пробеге в 20 тыс. км.
Tank 500 начал продаваться в России с апреля 2023 года по цене 6,899 млн руб. и позиционируется как более доступная альтернатива Toyota Land Cruiser, сообщает За Рулем.
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