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Аналитики сообщили, что стоимость владения Tank 500 составляет 925,7 тыс. руб. в год
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 21:54

Аналитики сообщили, что стоимость владения Tank 500 составляет 925,7 тыс. руб. в год

Аналитики определили, что стоимость владения премиальным китайским внедорожником Tank 500 в России составляет примерно 925,7 тыс. руб. в год, с общими расходами 4,63 млн руб. за пять лет.

Эти расходы включают все аспекты владения автомобилем, такие как страховка, обслуживание, ремонт, топливо и налоги, при среднем годовом пробеге в 20 тыс. км.

Tank 500 начал продаваться в России с апреля 2023 года по цене 6,899 млн руб. и позиционируется как более доступная альтернатива Toyota Land Cruiser, сообщает За Рулем.

Фото: commons.wikimedia.org/Anonymousfox36 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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