Директор департамента сервиса и запасных частей "Авилон Geely" Андрей Борисов предупреждает автовладельцев о серьезных рисках, связанных с управлением автомобилем с изношенными амортизаторами.
В интервью "Газете.Ru" он отметил, что такое состояние авто может привести к ДТП.
Основным признаком износа амортизаторов является увеличение крена кузова при выполнении поворотов, что чревато потерей управления и сцепления с дорогой.
Борисов также указал на другие признаки неполадок в амортизаторах, включая раскачивание машины при торможении или разгоне, стуки и дребезжание во время движения, а также утечки масляной жидкости, что может ухудшить общую управляемость транспортным средством.
Фото:commons.wikimedia.org/Мартин Ворел(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)
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