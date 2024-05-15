Директор департамента сервиса и запасных частей "Авилон Geely" Андрей Борисов предупреждает автовладельцев о серьезных рисках, связанных с управлением автомобилем с изношенными амортизаторами.

В интервью "Газете.Ru" он отметил, что такое состояние авто может привести к ДТП.

Основным признаком износа амортизаторов является увеличение крена кузова при выполнении поворотов, что чревато потерей управления и сцепления с дорогой.

Борисов также указал на другие признаки неполадок в амортизаторах, включая раскачивание машины при торможении или разгоне, стуки и дребезжание во время движения, а также утечки масляной жидкости, что может ухудшить общую управляемость транспортным средством.

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