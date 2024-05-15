В ответ на продолжающиеся беспорядки в Новой Каледонии, заморской территории Франции, французские власти решили задействовать военные силы для охраны морских портов и аэропортов региона.
Об этом заявил премьер-министр Габриэль Атталь во время открытия заседания кризисного штаба при Министерстве внутренних дел.
По его словам, запрос на поддержку вооруженными силами поступил от верховного комиссара заморской территории Луи Ле Франа.
Франция колонизировала Новую Каледонию в 1853 году.
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