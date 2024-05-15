Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо выявило серьезные проблемы в системе его охраны, как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на бывшего сотрудника Службы безопасности президента РФ Владимира Путина.

По его словам, несостоятельность охраны стала явной после того, как не удалось предотвратить стрельбу в непосредственной близости от Фицо, что привело к его ранению.

Экс-сотрудник СБП указал на ошибки в действиях тех, кто отвечал за безопасность главы словацкого правительства. Он подчеркнул, что неудача в предотвращении использования оружия вблизи премьера и неспособность нейтрализовать угрозу до выстрела отражают недостатки в подготовке и координации охраны.

Эксперт также отметил, что хотя охрана справилась с эвакуацией премьера с места происшествия, это не компенсирует основной просчет, допущенный на более ранних стадиях обеспечения безопасности.

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