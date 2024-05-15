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Экс-сотрудник охраны Путина заявил о провале охраны Фицо
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  • Гапоненко Артём Дмитриевич
  • Опубликована сегодня в 0:16

Экс-сотрудник охраны Путина заявил о провале охраны Фицо

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо выявило серьезные проблемы в системе его охраны, как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на бывшего сотрудника Службы безопасности президента РФ Владимира Путина.

По его словам, несостоятельность охраны стала явной после того, как не удалось предотвратить стрельбу в непосредственной близости от Фицо, что привело к его ранению.

Экс-сотрудник СБП указал на ошибки в действиях тех, кто отвечал за безопасность главы словацкого правительства. Он подчеркнул, что неудача в предотвращении использования оружия вблизи премьера и неспособность нейтрализовать угрозу до выстрела отражают недостатки в подготовке и координации охраны.

Эксперт также отметил, что хотя охрана справилась с эвакуацией премьера с места происшествия, это не компенсирует основной просчет, допущенный на более ранних стадиях обеспечения безопасности.

Фото: flickr.com/EU2016 SK(Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Devotion)

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