Как сообщают аналитики SuperJob, вслед за айтишниками идут специалисты, работающие в строительной отрасли (12,5%). На третьем месте располагаются сотрудника крупных производст (11,6%). Далее - кадровики (10,9%), логисты (10,2%), банкиры (9,9%) и маркетологи (8,7%).
При этом отмечается, что темпы прироста зарплатных предложений в целом по рынку были чуть ниже чем в 2021 году.
Российские военные приступили к строительству водовода на Донбасс
Проект водовода предусматривает две нитки 200 километров каждая.
В Минобороны рассказали, как артиллерия уничтожает позиции ВСУ на Запорожском направлении
Самоходные 152-миллиметровые гаубицы "Акация" успешно отработали по позициям украинских войск.
Бизнесмен Пригожин пообещал разобраться с отказом мэрии от похорон с почестями погибшего "вагнеровца"
Недавно администрация Камышовского района Свердловской области отказало в организации похорон военнослужащего ЧВК "Вагнер", отстаивавшего интересы России в зоне спецоперации на Украине. Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин подверг критике решение чиновников.
Пробить человека по базе стало дороже
Стоимость этой нелегальной услуги в 2022 году выросла на 22%.