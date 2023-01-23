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  • Опубликована сегодня в 6:30

Зарплата московских айтишников выросла на 15%

Как сообщают аналитики SuperJob, вслед за айтишниками идут специалисты, работающие в строительной отрасли (12,5%). На третьем месте располагаются сотрудника крупных производст (11,6%). Далее - кадровики (10,9%), логисты (10,2%), банкиры (9,9%) и маркетологи (8,7%).

При этом отмечается, что темпы прироста зарплатных предложений в целом по рынку были чуть ниже чем в 2021 году.

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