Как сообщают аналитики SuperJob, вслед за айтишниками идут специалисты, работающие в строительной отрасли (12,5%). На третьем месте располагаются сотрудника крупных производст (11,6%). Далее - кадровики (10,9%), логисты (10,2%), банкиры (9,9%) и маркетологи (8,7%).

При этом отмечается, что темпы прироста зарплатных предложений в целом по рынку были чуть ниже чем в 2021 году.