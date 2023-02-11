Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 11.02.2023 : 72,7923
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 11.02.2023 : 78,0542
  1. Главная
  2. Страна
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 9:36

Новые владельцы ZARA в России назовут сроки открытия магазинов

Новые владельцы активов Zara в России представят концепцию будущих магазинов и назовут сроки их открытия уже на следующей неделе, заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

Политик также подчеркнул, что сделка по приобретению активов торговой сети в РФ еще не завершена.

«Это потребует одобрения Правительственной комиссии. Только после этого можно будет сказать, что все состоялось. А дальше - step by step [шаг за шагом (англ.)]», - добавил он.

Что касается ценового сегмента, то стоимость товаров, предположительно, останется в рамках концепции Zara.



Мир

Президент Чада принял приглашение Путина на саммит в Петербурге

По словам посла России в Нджамене Владимира Соколенко, проведение встречи "Россия-Африка" будет способствовать активному сотрудничеству с РФ

Читать полностью

В доме бывшего вице-президента США Пенса нашли секретный документ

Агенты ФБР проводили "осмотр" на протяжении пяти часов. Политик и его команда юристов дали своё согласие на обыск жилого помещения

Читать полностью

Общество

Циничное отношение к смерти и повышенный адреналин: предприниматель Пригожин об особенностях идеологии ЧВК

Циничное отношение к смерти и повышенный адреналин: предприниматель Пригожин об особенностях идеологии ЧВК "Вагнер"

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин в интервью военкору Семену Пегову рассказал, как устроена вн﻿утренняя идеология ЧВК "Вагнер".

Читать полностью

«Пушкинской картой» воспользовались 7,5 млн кинозрителей

Возможность оплаты билета по «Пушкинской карте» стала ключевой причиной выбора фильма, сообщил директор Департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры России Дмитрий Давиденко

Читать полностью

Новости