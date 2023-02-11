Новые владельцы активов Zara в России представят концепцию будущих магазинов и назовут сроки их открытия уже на следующей неделе, заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

Политик также подчеркнул, что сделка по приобретению активов торговой сети в РФ еще не завершена.

«Это потребует одобрения Правительственной комиссии. Только после этого можно будет сказать, что все состоялось. А дальше - step by step [шаг за шагом (англ.)]», - добавил он.

Что касается ценового сегмента, то стоимость товаров, предположительно, останется в рамках концепции Zara.





