Новые владельцы активов Zara в России представят концепцию будущих магазинов и назовут сроки их открытия уже на следующей неделе, заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.
Политик также подчеркнул, что сделка по приобретению активов торговой сети в РФ еще не завершена.
«Это потребует одобрения Правительственной комиссии. Только после этого можно будет сказать, что все состоялось. А дальше - step by step [шаг за шагом (англ.)]», - добавил он.
Что касается ценового сегмента, то стоимость товаров, предположительно, останется в рамках концепции Zara.
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