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В Норвегии вступил в силу запрет на въезд автомобилей с российской регистрацией
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  • Опубликована сегодня в 1:17

В Норвегии вступил в силу запрет на въезд автомобилей с российской регистрацией

Запрет на въезд на территорию Норвегии автомобилей с российской регистрацией вступил в силу, сообщает ТАСС.

Эти ограничения начали применяться с полуночи 3 октября по местному времени Норвегии (01:00 по московскому времени) и касаются автомобилей вместимостью не более девяти человек.

Важно отметить, что из этого запрета исключаются норвежские граждане, проживающие в России и граждане Европейской экономической зоны (включая страны ЕС, Норвегию, Исландию и Лихтенштейн), а также их семьи. Кроме того, дипломатические автомобили и экстренные гумманитарные случаи также не подпадают под эти ограничения.

Стоит отметить, что Норвегия не является членом Евросоюза, но она поддерживает многие санкционные меры, предпринятые Брюсселем, включая 11-й пакет санкций в отношении России.﻿

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