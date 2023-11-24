В новом докладе Совета по окружающей среде и инфраструктуре предлагается отменить "Черную пятницу" из-за стимулирования нездорового потребительского поведения, сообщает ТАСС.
Ученые подчеркивают, что этот американский феномен превратился из однодневного события в продолжительное мероприятие с растущими скидками, вредящее окружающей среде и способствующее бесконтрольному потреблению.
Представитель совета выделяет "Черную пятницу" как пик расточительства и одноразовой экономики, максимально эксплуатируемый предпринимателями при поддержке государства. Эксперт по потреблению подчеркивает разрушительные последствия этого водоворота скидок для окружающей среды и здоровья людей.
Специалисты предлагают отменить "Черную пятницу" в ее нынешнем виде, выдвигая альтернативные подходы, такие как ремонт продукции вместо ее выбрасывания. Они также предлагают компаниям поощрять возврат или перепродажу товаров. Несмотря на редкие случаи такого подхода, некоторые компании уже начинают менять свою стратегию.
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