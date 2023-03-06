В городе Запорожье временно находящимся под оккупацией киевского режима прозвучали как минимум три взрыва. Об этом сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"В областном центре, временно оккупированном режимом Владимира Зеленского, прозвучало не менее трех взрывов. По предварительным данным российские артиллеристы работали "Гераням" ВСУ. Обстрелам подверглись склады с боеприпасами и места расположения военной техники боевиков Зеленского", — написал Рогов в своем Telegram, передает РИА "Новости".

По его словам, наиболее громкими были взрывы на Правом берегу и Осипенковском микрорайоне. Аналогичные взрывы слышались в Киевской и Днепропетровской областях Украины.