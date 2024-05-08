Учёные из Немецкого центра исследований рака (DKFZ) и Тюбингенского университета обнаружили, что периодическое голодание по схеме 5:2 может защитить от воспаления и рака печени.
Эксперимент с мышами показал, что у группы животных, соблюдающих эту схему (голодание два дня в неделю), отмечалось отсутствие прибавки в весе и снижение биомаркеров повреждения печени, несмотря на рацион с высоким содержанием жиров и сахара. Также у них снизилась вероятность развития жировой дистрофии печени. Учёные предполагают, что такой эффект обусловлен выработкой белков, подавляющих воспаление, что может быть применимо и к человеку, сообщает Газета.Ру.
Фото: flickr.com/Marcos André (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
TCI: Канье Уэст не приедет в Москву этим летом
Организаторы не смогли договориться с Канье Уэстом о концерте в России.
Турист на Мальдивах устроил драку из-за просьбы сотрудников аэропорта оплатить багаж
В международном аэропорту на Мальдивах произошла ссора между пассажиром и сотрудниками авиакомпании Etihad Airways из-за перевеса багажа. Турист отказался оплачивать дополнительный вес, начав кричать на персонал, что переросло в драку.
Врач Шарапова: для предотвращения похмелья следует употребить кефир или тан
Врач Ольга Шарапова, главный врач Клинической больницы им. В. В. Виноградова, дала советы по профилактике похмелья.
Врач Михалева: употребление сырого мяса может грозить инфекциями
Врач Оксана Михалева предупредила об опасностях употребления сырого шашлыка. Сырое мясо несет риск заражения бактериями, такими как сальмонелла и кишечная палочка, что может привести к тяжелым инфекциям желудочно-кишечного тракта и, в худшем случае, к сепсису.