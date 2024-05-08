Учёные из Немецкого центра исследований рака (DKFZ) и Тюбингенского университета обнаружили, что периодическое голодание по схеме 5:2 может защитить от воспаления и рака печени.

Эксперимент с мышами показал, что у группы животных, соблюдающих эту схему (голодание два дня в неделю), отмечалось отсутствие прибавки в весе и снижение биомаркеров повреждения печени, несмотря на рацион с высоким содержанием жиров и сахара. Также у них снизилась вероятность развития жировой дистрофии печени. Учёные предполагают, что такой эффект обусловлен выработкой белков, подавляющих воспаление, что может быть применимо и к человеку, сообщает Газета.Ру.

Фото: flickr.com/Marcos André (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)