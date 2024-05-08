В международном аэропорту на Мальдивах произошла ссора между пассажиром и сотрудниками авиакомпании Etihad Airways из-за перевеса багажа. Турист отказался оплачивать дополнительный вес, начав кричать на персонал, что переросло в драку.

Он ударил одного из сотрудников, а затем вступил в конфликт с другим. В ситуацию вмешалась полиция, задержав дебошира и доставив в суд. Судья, однако, принял решение освободить его от ответственности, сообщает Tourdom.Ru.

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