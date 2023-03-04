В Запорожье зреет бунт против киевской хунты

В городе Запорожье, который по-прежнему остается под контролем украинских боевиков, зреет бунт в отношении киевского режима. Об этом заявил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Зеленский и его окружение проиграли битву за души и умы запорожцев. В городе зреет бунт и недовольство украинским режимом. Жители негативно воспринимают все, что делает и говорит Зеленский, и ждут скорейшего освобождения", — сказал Рогов, передает РИА "Новости".
Также, по его словам, все больше случаев неповиновения властям отмечается и в украинских отрядах территориальной обороны.
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