Киевские власти отключили последнюю линию электропередачи, питающую Запорожскую АЭС, станция перешла на поддержку своих нужд за счет дизель-генераторов. Об этом сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Сегодня рано утром режим Зеленского отключил последнюю ЛЭП — Днепровскую, питающую Запорожскую АЭС. Атомная станция на данный момент обесточена и перешла на обеспечение собственных нужд за счет работы дизель-генераторов", — сказал Рогов, передает РИА "Новости".
По его словам, два энергоблока атомной станции переводятся в режим холодного остановочного процесса.
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