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  • Опубликована сегодня в 20:57

Запорожская область разделена на 16 небольших территорий со столицей в Мелитополе

Территорию Запорожской области поделили на 16 административных единиц со столицей в городе Мелитополе. Такое решение незамедлительно вступило в действие после подписания соответствующего указа от 3 марта врио губернатора региона Евгением Балицким.

А такие города, как Бердянск, Мелитополь и Энергодар, получили статус городов областного назначения

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