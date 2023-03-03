Территорию Запорожской области поделили на 16 административных единиц со столицей в городе Мелитополе. Такое решение незамедлительно вступило в действие после подписания соответствующего указа от 3 марта врио губернатора региона Евгением Балицким.

А такие города, как Бердянск, Мелитополь и Энергодар, получили статус городов областного назначения

Ранее стало известно о создании регионального ГУ МЧС России в Херсонской области.