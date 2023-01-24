В Запорожской области в результате наступления российская армия вскрыла позиции ВСУ в районе городов Орехово и Гуляйполе.
"Мы вскрыли первую и вторую линии обороны, сейчас подходим к третьей", — отметил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
По его словам, благодаря тактике, точной работе артиллерии и авиации линия фронта постепенно сдвигается к северу области, а украинские войска ежедневно несут большие потери.
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