Российские военные отбили атаку украинских солдат в Пологовском районе Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале.
"Атаку отбили, часть боевиков уничтожили, другая часть вернулась на исходные позиции"
На данный момент ситуация находится под контролем ВС РФ.
Переговоры Путина и Асада длились три часа
Беседа началась в 17:06 по московскому времени
Директора Запорожской АЭС обвиняют в "пособничестве России"
Прокуратура Украины отправила ему повестку с требованием прибыть на допрос в Службу безопасности страны
Семьи погибших бойцов ЧВК "Вагнер" остались без государственных наград из-за бюрократии в Минобороны
Чудовищные бюрократические проволочки мешают родственникам погибших во время проведения спецоперации бойцов ЧВК "Вагнер" вовремя получить награды от государства.
В Петербурге открыли всероссийскую выставку к 120-летию Союза русских художников
Ее можно посетить до 16 апреля