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  • Опубликована сегодня в 20:39

Рогов: в Запорожской области отбили атаку ВСУ

Российские военные отбили атаку украинских солдат в Пологовском районе Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале.

"Атаку отбили, часть боевиков уничтожили, другая часть вернулась на исходные позиции"

На данный момент ситуация находится под контролем ВС РФ.

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