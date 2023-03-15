Российские военные отбили атаку украинских солдат в Пологовском районе Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале.

"Атаку отбили, часть боевиков уничтожили, другая часть вернулась на исходные позиции"

На данный момент ситуация находится под контролем ВС РФ.