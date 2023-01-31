ВСУ отступили с первой линии обороны в Запорожской области и окопались на заранее подготовленных позициях. Об этом рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

По его словам, в настоящее время российская армия имеет более выгодное тактическое и стратегическое положение на запорожском фронте. Ей удалось освободить, взять под огневой или оперативный контроль девять населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что российская армия начала локальные наступательные действия на запорожском направлении. Боевые действия продолжаются практически по всей линии фронта, но основные — в районе городов Орехов и Гуляйполе.