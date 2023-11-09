Западные страны объединяются для лишения ХАМАС доходов

Страны Запада предпримут скоординированные усилия, чтобы лишить радикальное палестинское движение ХАМАС доходов. Об этом сообщил первый заместитель министра финансов США Уолли Адейемо, передает ТАСС.
"Ответ — да. Мы увидим больше действий против ХАМАС", — заявил он в ответ на вопрос о том, собираются ли США ужесточать санкции против ХАМАС.
Адейемо уточнил, что в ближайшие дни и недели партнеры и союзники США предпримут действия, направленные на закрытие благотворительных организаций, которые могут способствовать выплатам ХАМАС. Он уточнил, что о некоторых из них будет объявлено публично, а некоторые будут предприняты незаметно.
Ранее сообщалось, что США внесли девять человек и одну организацию, связанных с палестинским движением ХАМАС, в санкционный перечень по противодействию терроризму. В список были добавлены граждане Иордании, Египта, Судана, Турции и Палестины.
Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда из сектора Газа были выпущены в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".
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Соединенные Штаты не считают неизбежным такой сценарий войны или конфликта.
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